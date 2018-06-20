Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

Бизнес и законодательство 20.06.2018 12:31

Бизнес-конференция Азербайджан-Пакистан пройдет в Баку в начале июля

Бизнес-конференция Азербайджан-Пакистан пройдет 4 июля в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"В конференции примут участие азербайджанские и пакистанские компании, действующие в различных отраслях", - отметили в фонде.

В рамках конференции будут проведены двусторонние встречи между предпринимателями.

Azpromo учреждено в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, БИЗНЕС, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


Пакистан хочет наладить прямое авиасообщение с Азербайджаном Баку и Исламабад могут подписать соглашение о закупке в 2019 году истребителей-бомбардировщиков JF-17 - СМИ Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана осенью в Исламабаде проведут трехстороннюю встречу Баку и Исламабад в конце февраля проведут межмидовские консультации Пакистанская Shaheen Airlines планирует в июне начать полеты в Баку Азербайджан и Пакистан согласовали совместные мероприятия в оборонной сфере на 2018 год

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]