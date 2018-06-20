Бизнес-конференция Азербайджан-Пакистан пройдет в Баку в начале июля

Бизнес-конференция Азербайджан-Пакистан пройдет 4 июля в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"В конференции примут участие азербайджанские и пакистанские компании, действующие в различных отраслях", - отметили в фонде.

В рамках конференции будут проведены двусторонние встречи между предпринимателями.

Azpromo учреждено в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Азизов