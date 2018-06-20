Долгосрочное сотрудничество ОПЕК+ несет много вызовов, но и шансов - генсек ОПЕК

Долгосрочное сотрудничество между странами ОПЕК и не-ОПЕК несет в себе много вызовов, но и много шансов, сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, открывая международный семинар, проводимый картелем, где присутствуют министры крупнейших стран-производителей нефти и главы мировых нефтегазовых компаний.

Он отметил, что в предстоящие месяцы страны будут заниматься институционализацией долгосрочного сотрудничества.

В свою очередь президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сказал, что он вместе с М. Баркиндо работает над тем, "чтобы подготовить документы для институционализации сотрудничества к концу года".

С.аль-Мазруи отметил, что сейчас, после реализации декларации о сотрудничестве (сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+) намного больше доверия между странами. "Это является платформой для всех стран-производителей нефти. Из этого документа развилось сотрудничество, двери которого открыты для всех. Без этого сотрудничества рынок оставался бы волатильным, что негативно и для производителей, и для потребителей. Признавая достижения декларации, мы понимаем, что работа должна продолжаться. Продолжаем консультироваться и серьёзно воспринимаем озабоченности участников рынка. Надеюсь, что будем продолжать это делать совместно", - сказал президент ОПЕК.

"Тема, которая является жизненно важной для рынка, - уровень инвестиций в ТЭК. Прогноз потребления нефти растет, мы не должны игнорировать будущие периоды нестабильности", - подчеркнул он.