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Дальнее зарубежье 20.06.2018 12:33

Талибы убили 30 афганских военных

Нападение мятежников из движения "Талибан" на два КПП на территории граничащей с Туркменией афганской провинции Бадгис привели к гибели не менее 30 бойцов армии Афганистана, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам главы провинциального совета Бадгис Абдула Азиза Бега, боевики открыли огонь по военным в ночь на среду.

Талибы атаковали находившихся на КПП военных, а затем - и тех солдат, которые прибыли к месту боя в качестве подкрепления. В ходе атаки погибли также несколько боевиков, однако точное число жертв афганским властям неизвестно.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.

Лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]