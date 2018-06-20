Талибы убили 30 афганских военных

Нападение мятежников из движения "Талибан" на два КПП на территории граничащей с Туркменией афганской провинции Бадгис привели к гибели не менее 30 бойцов армии Афганистана, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам главы провинциального совета Бадгис Абдула Азиза Бега, боевики открыли огонь по военным в ночь на среду.

Талибы атаковали находившихся на КПП военных, а затем - и тех солдат, которые прибыли к месту боя в качестве подкрепления. В ходе атаки погибли также несколько боевиков, однако точное число жертв афганским властям неизвестно.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.

Лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.