Столтенберг считает, что Россия пытается разделить натовских союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз обвинил Россию в попытках внести раскол между союзниками по Североатлантическому альянсу и в наращивании вооружений.

"Мы видели, что Россия пытается разделить нас", - заявил генсек в интервью телеканалу France 24, показанному в среду.

Он выразил обеспокоенность тем, что Москва все больше "инвестирует в ядерное оружие" в последние годы.

При этом Й.Столтенберг утверждал, что недавние шаги НАТО по сдерживанию Москвы путем размещения войск и вооружений в Восточной Европе не были направлены на подготовку к новой войне.

"Причина этого - предотвратить конфликт, а не спровоцировать конфликт", - подчеркнул он.

По мнению Й.Столтенберга, предстоящий саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля не будет отмечен противоречиями, как недавний саммит G7 в Канаде, несмотря на разногласия между США и их союзниками по таким, например, вопросам, как торговля.

"Когда дело касается обороны и безопасности, трансатлантическая связь не ослабляется, а укрепляется", - заявил глава альянса, добавив, что президент США Дональд Трамп недавно "подтвердил свою сильную личную приверженность НАТО".

Й.Столтенберг выразил надежду, что недавнее соглашение между Грецией и Македонией о новом названии для бывшей югославской республики откроет возможности для вступления этой страны в НАТО.

Генсек НАТО также объяснил, что заявления нового правительства Италии о том, что страна "подвергнута нападению" нелегальных иммигрантов, пересекающих Средиземное море, не являются причиной для вмешательства альянса во имя коллективной обороны.