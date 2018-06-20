Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 29° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

СНГ 20.06.2018 13:15

Пограничники Белоруссии нашли в российском грузовике трех нелегальных мигрантов из Шри-Ланки

Группа нелегалов из Шри-Ланки, которых пытались переправить в страны ЕС в прицепе автопоезда, задержана в результате международной операции, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

"В ходе проведения международной операции совместно с пограничным управлением ФСБ России пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции", - говорится в сообщении ГПК.

По информации ведомства, вечером 16 июня проходивший оформление в пункте пропуска "Каменный Лог" автопоезд российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра.

"В опломбированном полуприцепе в ходе осмотра выявлены трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 1990-93 гг.р. без документов, пытавшихся таким способом незаконно выехать в страны ЕС", - отметили в комитете.

По информации ГПК, водитель автопоезда - гражданин России и выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в ИВС Сморгонской пограничной группы для разбирательства. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст.23.29 КоАП Республики Белоруссия за умышленное нарушение границы. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, МИГРАНТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Премьер Белоруссии призывает к взаимовыгодному компромиссу в торгово-экономических отношениях с РФ Лукашенко заявляет о готовности к проведению Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко и Путин, как ожидается, примут участие в форуме регионов Белоруссии и России Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе с Белоруссией Глава МИД Белоруссии назвал константой союзнические отношения с Россией Глава МИД Белоруссии на встрече с Лавровым в Минске отметил последовательность в развитии белорусско-российских отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]