Пограничники Белоруссии нашли в российском грузовике трех нелегальных мигрантов из Шри-Ланки

Группа нелегалов из Шри-Ланки, которых пытались переправить в страны ЕС в прицепе автопоезда, задержана в результате международной операции, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
"В ходе проведения международной операции совместно с пограничным управлением ФСБ России пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей противоправную деятельность в сфере незаконной транзитной миграции", - говорится в сообщении ГПК.
По информации ведомства, вечером 16 июня проходивший оформление в пункте пропуска "Каменный Лог" автопоезд российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра.
"В опломбированном полуприцепе в ходе осмотра выявлены трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 1990-93 гг.р. без документов, пытавшихся таким способом незаконно выехать в страны ЕС", - отметили в комитете.
По информации ГПК, водитель автопоезда - гражданин России и выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в ИВС Сморгонской пограничной группы для разбирательства. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст.23.29 КоАП Республики Белоруссия за умышленное нарушение границы. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности.
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