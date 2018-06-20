Лавров отметил усилия Ягланда, направленные на урегулирование ситуации с российской делегацией в ПАСЕ

Россия ценит усилия генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда по урегулированию кризисной ситуации, связанной с положением российской делегации в ПАСЕ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком.

"Мы очень ценим ваши усилия, направленные на то, чтобы найти выход из этой кризисной ситуации" - сказал С.Лавров в начале переговоров с Т.Ягландом в Москве в среду.

Генсек СЕ отметил важность членства России в Европейской конвенции по правам человека. "Европейская конвенция (по правам человека) чрезвычайно важна для нас всех. И крайне важно, чтобы Россия оставалась в ней. И это так же важно для самой России и ее граждан", - подчеркнул он.

Российский министр, в свою очередь, отметил важность преодоления кризиса в ПАСЕ в контексте деятельности ЕСПЧ, напомнив, что "более трети судей нынешнего состава ЕСПЧ избирались без участия делегации российских парламентариев.