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ТЭК 20.06.2018 13:13

Баку и Ханой обсудили вопросы энергоэффективности и сотрудничества в сфере ВИЭ

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Вьетнамом в различных сферах, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"В развитии двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Вьетнамом большую роль сыграли взаимные визиты президентов и других высокопоставленных лиц. Однако, обе страны обладают большим потенциалом для развития сотрудничества в различных областях, который надо использовать", - отметил П.Шахбазов в среду в Баку на 2-ом заседании азербайджано-вьетнамской межправкомиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

П.Шахбазов сообщил, что в Азербайджане активно развивается ненефтяной сектор. По его словам, в стране сложилась благоприятная бизнес и инвестиционная среда, расширяются транзитные возможности.

"Проект Южного газового коридора помимо важной роли в обеспечении энергобезопасности Европы также создает возможности для реализации других новых проектов", - подчеркнул он.

Министр промышленности торговли Вьетнама Тран Туан Анхын, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является третьей страной, после Украины и России, имеющей хороший потенциал для развития сотрудничества с Вьетнамом.

По его словам, в настоящее время одним из основных направлений сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном является энергетический сектор. В частности, компания SOCAR (Госнефтекомрания Азербайджана, ГНКАР) успешно сотрудничает с нефтегазовой группой PVN и с другими компаниями Вьетнама.

В рамках заседания стороны обсудили возможности сотрудничества в области применения новых технологий в нефтегазовой сфере, в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЬЕТНАМ, ТЭК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]