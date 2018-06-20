Баку и Ханой обсудили вопросы энергоэффективности и сотрудничества в сфере ВИЭ

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Вьетнамом в различных сферах, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"В развитии двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Вьетнамом большую роль сыграли взаимные визиты президентов и других высокопоставленных лиц. Однако, обе страны обладают большим потенциалом для развития сотрудничества в различных областях, который надо использовать", - отметил П.Шахбазов в среду в Баку на 2-ом заседании азербайджано-вьетнамской межправкомиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.
П.Шахбазов сообщил, что в Азербайджане активно развивается ненефтяной сектор. По его словам, в стране сложилась благоприятная бизнес и инвестиционная среда, расширяются транзитные возможности.
"Проект Южного газового коридора помимо важной роли в обеспечении энергобезопасности Европы также создает возможности для реализации других новых проектов", - подчеркнул он.
Министр промышленности торговли Вьетнама Тран Туан Анхын, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является третьей страной, после Украины и России, имеющей хороший потенциал для развития сотрудничества с Вьетнамом.
По его словам, в настоящее время одним из основных направлений сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном является энергетический сектор. В частности, компания SOCAR (Госнефтекомрания Азербайджана, ГНКАР) успешно сотрудничает с нефтегазовой группой PVN и с другими компаниями Вьетнама.
В рамках заседания стороны обсудили возможности сотрудничества в области применения новых технологий в нефтегазовой сфере, в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Н.Аббасова
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