Баку и Ханой обсудили вопросы энергоэффективности и сотрудничества в сфере ВИЭ

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Вьетнамом в различных сферах, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"В развитии двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Вьетнамом большую роль сыграли взаимные визиты президентов и других высокопоставленных лиц. Однако, обе страны обладают большим потенциалом для развития сотрудничества в различных областях, который надо использовать", - отметил П.Шахбазов в среду в Баку на 2-ом заседании азербайджано-вьетнамской межправкомиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству.

П.Шахбазов сообщил, что в Азербайджане активно развивается ненефтяной сектор. По его словам, в стране сложилась благоприятная бизнес и инвестиционная среда, расширяются транзитные возможности.

"Проект Южного газового коридора помимо важной роли в обеспечении энергобезопасности Европы также создает возможности для реализации других новых проектов", - подчеркнул он.

Министр промышленности торговли Вьетнама Тран Туан Анхын, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является третьей страной, после Украины и России, имеющей хороший потенциал для развития сотрудничества с Вьетнамом.

По его словам, в настоящее время одним из основных направлений сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном является энергетический сектор. В частности, компания SOCAR (Госнефтекомрания Азербайджана, ГНКАР) успешно сотрудничает с нефтегазовой группой PVN и с другими компаниями Вьетнама.

В рамках заседания стороны обсудили возможности сотрудничества в области применения новых технологий в нефтегазовой сфере, в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Н.Аббасова