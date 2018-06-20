Рост цен на нефть ставит под угрозу рост экономики - министр нефти Индии

Рост цены на нефть ставит под угрозу рост экономики, заявил министр нефти и газа Индии Прадхан Дхармендра (Pradhan Dharmendra) в ходе международного семинара, организованного ОПЕК.
"Геополитическая нестабильность диктует цены на нефть и газ, и рост экономики будет под угрозой, если цена будет расти", - сказал он, напомнив, что Индия является одним из крупнейших потребителей нефти в мире.
"Мы не поддерживаем ни слишком низкую, ни слишком высокую цену. Должен быть консенсус между потребителями и производителями нефти", - сказал он.
"Ожидаем, что ОПЕК останется приверженным делу формирования справедливой цены на нефть", - добавил министр.
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