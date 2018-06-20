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ТЭК 20.06.2018 13:22

Рост цен на нефть ставит под угрозу рост экономики - министр нефти Индии

Рост цены на нефть ставит под угрозу рост экономики, заявил министр нефти и газа Индии Прадхан Дхармендра (Pradhan Dharmendra) в ходе международного семинара, организованного ОПЕК.

"Геополитическая нестабильность диктует цены на нефть и газ, и рост экономики будет под угрозой, если цена будет расти", - сказал он, напомнив, что Индия является одним из крупнейших потребителей нефти в мире.

"Мы не поддерживаем ни слишком низкую, ни слишком высокую цену. Должен быть консенсус между потребителями и производителями нефти", - сказал он.

"Ожидаем, что ОПЕК останется приверженным делу формирования справедливой цены на нефть", - добавил министр.

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Тэги: ИНДИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]