CQD увеличила в 2017г активы на 35%, акционерный капитал на 39%

Чистый убыток ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор) по итогам 2017 года составил $46,627 млн, что на 36,2% меньше показателя 2016 года.

Такие данные приведены в аудированной финансовой отчетности общества за 2017 год.

Доходы CQD за 2017 год составили $126,703 млн (рост на 13,6%), себестоимость продаж – $74,985 млн (рост на 7,2%). Доналоговый убыток общества по итогам 2017 года составил $94,344 млн.

Согласно данным отчетности, активы ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" на конец 2017 года составили $11 млрд 87,769 млн (рост на 34,8%), в том числе краткосрочные активы – $190,869 млн (спад в 2,3 раза), долгосрочные – $10 млрд 896,9 млн (рост на 40,1%).

Обязательства ЗАО "CQD" на начало 2018 года составили $7 млрд 767,131 млн (рост на 47%), в том числе краткосрочные обязательства – $446,199 млн (спад на 39,5%), долгосрочные обязательства - $7 млрд 320,932 млн (рост на 61,1%).

Капитал общества на конец 2017 года равен $3 млрд 320,638 млн (рост на 12,7%), в том числе акционерный капитал - $2 млрд 415,8 млн (рост на 38,8%)

ЗАО "СQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд. Запуск проекта состоялся 29 мая 2018 года.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов