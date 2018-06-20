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ТЭК 20.06.2018 13:39

Участники ОПЕК+ 23 июня могут определить новые цели сделки

Участники соглашения об ограничения добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 23 июня в Вене могут определить новые цели данной сделки, заявил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Цель венского альянса - это балансировка рынка. Он не занимается регулированием цен на нефть. Цель - средний за пять лет уровень запасов - недавно была достигнута. Теперь надо определить новую цель со всеми участниками", - сказал он.

"Уверен, что 23 июня такая договоренность будет достигнута, и новая цель будет определена", - добавил чиновник.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, ОПЕК, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]