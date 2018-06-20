Участники ОПЕК+ 23 июня могут определить новые цели сделки

Участники соглашения об ограничения добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК на встрече 23 июня в Вене могут определить новые цели данной сделки, заявил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Цель венского альянса - это балансировка рынка. Он не занимается регулированием цен на нефть. Цель - средний за пять лет уровень запасов - недавно была достигнута. Теперь надо определить новую цель со всеми участниками", - сказал он.

"Уверен, что 23 июня такая договоренность будет достигнута, и новая цель будет определена", - добавил чиновник.