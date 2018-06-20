Еврокомиссия утвердила решение ввести пошлину в размере 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) в среду приняла документ, закрепляющий план ответных мер Евросоюза на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.
Как говорится в сообщении ЕК, с 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.
"Мы не хотели оказаться в этом положении. Однако одностороннее и необоснованное решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС не оставило нам иного выбора, - заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. - Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО. Само собой разумеется, что если США снимут свои пошлины, наши меры также будут отменены".
Представители государств ЕС согласовали список таких товаров в ходе встречи в Брюсселе 14 июня.
Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной - мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон.
В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, катера, яхты и так далее.
Еврокомиссия ранее заявляла, что намерена ответить пропорциональными мерами на объявленное США введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. Кроме того, регулятор 1 июня подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США.
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