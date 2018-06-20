РФ принимает меры для нейтрализации военных угроз на юго-западном стратегическом направлении - Шойгу

Активизация Североатлантического альянса на юго-западном стратегическом направлении вынуждает Россию принимать симметричные меры для нейтрализации угроз национальной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала года на юго-западном стратегическом направлении страны альянса провели 13 крупномасштабных учений, в которых приняло участие свыше 40 тысяч военнослужащих и 2 тысячи единиц военной техники. Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз", - заявил С.Шойгу, выступая в среду в Севастополе на выездном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

"Сегодня обсудим ход проведения мероприятий по нейтрализации военных угроз на этом стратегическом направлении", - сказал министр.

При этом министр отметил, что в качестве ответных мер приходится "сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО)".

На заседании коллегии он предложил рассмотреть, как выполняется план деятельности ЮВО.

"Апрельская комплексная проверка военного округа, включавшая более полутора тысяч контрольных занятий, подтвердила высокий уровень оперативной и боевой подготовки. Около 70% соединений и воинских частей получили оценку "хорошо"", - сообщил С.Шойгу.