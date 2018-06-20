Ким Чен Ын завершил свой третий визит в Китай - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Китай после двухдневного визита, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, Ким Чен Ын вылетел из международного аэропорта Пекина на личном самолете около 17:00 по местном времени (12:00 мск).

В ходе визита Ким Чен Ын провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили двусторонние отношения и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

За некоторое время до отъезда Ким Чен Ын посетил аграрный центр в Пекине, что СМИ сочли признаком его интереса к реформе сельского хозяйства в КНДР.

Также, по данным СМИ, лидер КНДР, вероятно, посетил компанию Beijing Infrastructure Investment Co, специализирующуюся на строительстве железных дорог, туннелей и других объектов инфраструктуры.

Агентство пишет, что этот визит может быть связан с заинтересованностью Ким Чен Ына в партнерских строительных проектах, в частности в строительстве Транскитайской железной дороги.

Согласно проекту, отмечает "Ренхап" железная дорога должна связать Пекин и Сеул, пройдя через северокорейские Пхеньян и Синыйджу.

"Визит председателя Кима в компанию может рассматриваться как часть подготовки к широкомасштабным экономическим проектам на случай ослабления санкций в отношении Северной Кореи", - рассказал источник агентства.

Этот визит в Китай стал для Ким Чен Ына третьим менее чем за три месяца.