Глава британской спецслужбы обвиняет Россию в безответственном поведении

Руководитель Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании Джереми Флеминг заявил, что Россия пренебрегает последствиями своих действий, приведя в пример "дело Скрипаля".
Дж.Флеминг, слова которого приводит сайт GCHQ, заявил, что страны НАТО и ЕС сталкиваются с "растущей угрозой со стороны агрессивных иностранных держав".
"Российские власти показали вопиющее пренебрежение последствиями своих действий. Ответ на атаку в Солсбери показывает, что это предмет обеспокоенности, который мы все разделяем со своими союзниками", - говорится в его заявлении по итогам встречи с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом.
Дж.Флеминг поблагодарил союзников Великобритании за поддержку в деле Скрипалей. "Я пользуюсь случаем сегодня, чтобы выразить благодарность многим союзникам, которые поддержали Великобританию, когда мы раскритиковали Россию за ее атаку на Сергея и Юлию Скрипаль", - сказал Дж.Флеминг.
Глава службы радиоэлектронной разведки Великобритании выступал в Брюсселе во вторник, в среду ряд британских СМИ опубликовали выдержки из его выступления.
В ходе выступления Дж.Флеминг напомнил о роли его ведомства в сохранении глобальной кибербезопасности и указал, что GCHQ совместно с другими ведомствами связали вирус Notpetya с Россией. "Мы раскрывали агрессивное поведение в киберпространстве, чтобы более успешно помогать компаниям и защищать наших граждан. Например, мы скооперировали силы с другими, чтобы связать Notpetya с Россией", - отметил Дж.Флеминг.
Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
В феврале 2018 года МИД Великобритании возложило на РФ ответственность за кибератаку с использованием вируса NotPetya.
Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана
Глава МИД Азербайджана в Минске примет участие в неформальной встрече в рамках Восточного партнерства
Азербайджан принял на вооружение американские вертолеты Bell-412, они будут продемонстрированы на параде 26 июня - источник
Решение ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки будет базироваться на фундаментальных факторах - Фалих
Министр нефти Омана: мы обсуждаем не увеличение добычи, а уменьшение сокращения добычи
Глава ВР: рынку нужно больше нефти, высокие цены бьют по потребителю
Президент Алиев выделил 5,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Роналду возглавил список бомбардиров на ЧМ-2018, свой четвертый мяч он забил сборной Марокко
Pizza Hut планирует отказаться от антибиотиков в курице с 2022 года
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell была награждена за рекордное количество ответов на обращения в социальных сетях
Nar наградит абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах
Дом-музей Абдуллы Шаига и Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова обсудили перспективы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений