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Дальнее зарубежье 20.06.2018 17:03

Неформальное заседание по миграции состоится в Брюсселе 24 июня - представитель правительства ФРГ

Неформальная встреча глав ряда государств ЕС, которые обсудят тему миграции, состоится в Брюсселе в ближайшее воскресенье с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер в воскресенье примет участие в неформальной рабочей встрече по приглашению (главы Еврокомиссии - ИФ) Жан-Клода Юнкера, на встрече речь пойдет о миграции", - сказал Ш.Зайберт журналистам в среду в Берлине, подтвердив таким образом сообщения СМИ.

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Тэги: ФРГ, ЕС, МИГРАЦИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]