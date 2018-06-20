Неформальное заседание по миграции состоится в Брюсселе 24 июня - представитель правительства ФРГ

Неформальная встреча глав ряда государств ЕС, которые обсудят тему миграции, состоится в Брюсселе в ближайшее воскресенье с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер в воскресенье примет участие в неформальной рабочей встрече по приглашению (главы Еврокомиссии - ИФ) Жан-Клода Юнкера, на встрече речь пойдет о миграции", - сказал Ш.Зайберт журналистам в среду в Берлине, подтвердив таким образом сообщения СМИ.