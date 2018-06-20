Азербайджан в январе-апреле увеличил импорт пшеницы на 56%, экспорт фруктов - на 60%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-апреле 2018 года составил 406,8 тыс. тонн, что на 56,3% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $70 млн 971,3 тыс. (рост на 47%).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 19,145 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 81,3%) на сумму $8 млн 641,2 тыс. (спад на 82%), растительных масел – 51,53 тыс. тонн (рост на 60,1%) на сумму $43 млн 107 тыс. (рост на 45,3%), чая – 4,134 тыс. тонн (рост на 16,6%) на сумму $15 млн 871,9 тыс. (рост на 13,3%), сливочных масел, молока - 4,321 тыс. тонн (спад на 12,1%) на $25 млн 771,6 тыс. (рост на 27,1%).
Кроме этого, в январе-апреле в Азербайджан импортировано 2,588 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 17,3%) на сумму $7 млн 822,2 тыс. (спад на 3,8%), мяса птицы и продукции из нее – 8 тыс. 764,1 тонн (спад на 13,3%) на сумму $8 млн 941,2 тыс. (спад на 19,8%).
Фруктов в январе-апреле в республику импортировано 45,901 тыс. тонн (рост на 48,9%) на сумму $35 млн 633,7 тыс. (рост на 46%), овощей - 9,018 тыс. тонн (спад на 51,9%) на $4 млн 849 тыс. (спад на 43,2%), картофеля – 77,16 тыс. тонн (спад на 11,6%) на $19 млн 537 тыс. (рост на 6,5%).
В январе-апреле из Азербайджана на экспорт отправлено 43,082 тыс. тонн овощей (спад на 2,8%) на сумму $47 млн 84,4 тыс. (рост на 13,4%), фруктов – 53,43 тыс. тонн (рост на 60,7%) на $60 млн 377,6 тыс. (рост на 36,1%).
Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 12,109 тыс. тонн сахара (спад на 42,2%) на сумму $7 млн 287,2 тыс. (спад на 46,5%), растительных масел – 2,178 тыс. тонн (спад на 18,3%) на сумму $2 млн 270,4 тыс. (спад на 25,5%).
Также в январе-апреле Азербайджан экспортировал 2,747 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 16,2%) на сумму $3 млн 509,9 тыс. (рост на 44,3%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 163,7 тыс. декалитров (рост в 2,4 раза) на сумму $2 млн 215,6 тыс. (рост на 66,7%), фруктовых и овощных консервов - 1,875 тыс. тонн (рост на 24,3%) на сумму $2 млн 577,2 тыс. (рост в 2 раза).
Б.Рустамбеков
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