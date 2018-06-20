Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

Это интересно 20.06.2018 16:03

Pizza Hut планирует отказаться от антибиотиков в курице с 2022 года

Сеть ресторанов Pizza Hut, принадлежащая компании Yum Brands Inc., с 2022 года будет использовать исключительно мясо куриц, которым не давали антибиотики, говорится в пресс-релизе компании.

Данная мера затронет не только рестораны сети Pizza Hut, но и WingStreet, специализирующейся на куриных крылышках.

Отмечается, что в последнее время компании в сфере общественного питания все чаще отказываются от таких продуктов, как искусственные добавки и консерванты, на фоне меняющихся предпочтений потребителей и популярности здорового питания и натуральных продуктов.

Например, в 2015 году Pizza Hut перестала использовать усилители вкуса и красители при изготовлении пицц, а в 2016 году заявила о намерении отказаться от использования оксидантов во всех видах мяса.

В ходе предварительных торгов в среду акции Yum Brands снижаются на 0,4%. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 8,9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПИЦЦА, АНТИБИОТИКИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]