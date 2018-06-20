Импорт легковых автомобилей в Азербайджан в январе-мае практически утроился

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-мае 2018 года составил 7,294 тыс. единиц, что в 2,75 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 6,464 тыс. единиц (рост в 2,9 раза).
В январе-мае в Азербайджан также импортировано 743 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,14 раза), 50 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 1,5 раза).
Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 37 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост на 2,8%).
Б.Рустамбеков
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