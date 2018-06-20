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Внешняя политика 20.06.2018 16:20

Глава МИД Азербайджана в Минске примет участие в неформальной встрече в рамках Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 21-22 июня в Минске примет участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы «Восточное партнерство».

«На полях мероприятия Э.Мамедъяров планирует проведение ряда двусторонних встреч», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, БЕЛАРУСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]