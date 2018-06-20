Глава МИД Азербайджана в Минске примет участие в неформальной встрече в рамках Восточного партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 21-22 июня в Минске примет участие в неформальной встрече глав МИД стран-участниц программы «Восточное партнерство».

«На полях мероприятия Э.Мамедъяров планирует проведение ряда двусторонних встреч», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде