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Дальнее зарубежье 20.06.2018 18:02

Парламент Македонии завершил ратификацию соглашения с Грецией об изменении названия страны

Парламент Македонии завершил процесс ратификации договоренности с Грецией о переименовании Македонии, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Процедура ратификации соглашения началась в парламенте во вторник.

В среду члены парламента Македонии одобрили законопроект, согласно которому Македония получит название Республика Северная Македония, 69-ю голосами из 120. Основная оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ бойкотировала заседание.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил членам парламента, что Скопье и Афинам удалось достигнуть "достойной и приемлемой" для обеих стран договоренности.

Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ГРЕЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]