Nar наградит абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах

Nar в очередной раз планирует наградить специальными подарками абитуриентов, показавших самый высокий результат на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения в 2018 году, набрав 700 баллов. Так, молодым людям из различных регионов Азербайджана, ставшим самыми успешными абитуриентами года, будут вручены ценные подарки от Nar.
В этой связи, оператор организует специальное мероприятие сразу после объявления окончательных результатов вступительных экзаменов. Отметим, что в прошлом году Nar торжественно поздравил 15 студентов набравших 700 баллов, и эта инициатива уже превратилась в хорошую традицию.
Образование является одним из важнейших направлений стратегии КСО оператора Nar. Оператор делает все возможное, чтобы пробудить желание учиться у представителей молодежи, и вдохновить их на получение хорошего образования. Одна из подобных мотивационных программ проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном с Азербайджанским Техническим Университетом (АзТУ). Так, при университете была создана GSM-лаборатория Nar, снабженная самым современным оборудованием, а студентам Факультета радиотехники и связи, продемонстрировавшим самые высокие результаты по ходу семестра, регулярно вручаются особые подарки. С помощью подобных инициатив, Nar, придающий особое значение развитию образования и просвещения, старается дать дополнительный стимул студентам, чтобы они стали еще более успешны в учебе.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).
В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.
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