Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 19° 32° 22 Июн 20° 32° 23 Июн 21° 33°

ТЭК 20.06.2018 16:43

Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт задекларированной нефти на 46%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-мае 2018 года составил 11 млн 779,766 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК)

«В январе-мае 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 11 млн 779,766 тыс. тонн на сумму $5 млрд 921 млн 818,6 тыс.», - отметили в комитете.

В январе–мае 2017 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 8 млн 72,518 тыс. тонн на $3 млрд 230 млн 141,02 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 45,9%, в денежном выражении – на 83,3%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ДЕКЛАРИРОВАННАЯ, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]