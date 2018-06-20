Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт задекларированной нефти на 46%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-мае 2018 года составил 11 млн 779,766 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК)
«В январе-мае 2018 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 11 млн 779,766 тыс. тонн на сумму $5 млрд 921 млн 818,6 тыс.», - отметили в комитете.
В январе–мае 2017 года экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 8 млн 72,518 тыс. тонн на $3 млрд 230 млн 141,02 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт нефти увеличился в количественном выражении на 45,9%, в денежном выражении – на 83,3%.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
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