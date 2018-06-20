Почти 1,5 тыс. подозреваемых в контрабанде животных задержаны во время масштабной операции Интерпола

Интерпол провел в девяти десятках стран мира операцию по пресечению контрабанды животных и защите дикой природы, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте организации.

Сотрудникам Интерпола удалось задержать в общей сложности 1,4 тыс. подозреваемых. В частности, в Лос-Анджелесе взяли под стражу двух работников аэропорта, которые оказывали помощь контрабандистам. Люди, причастные к контрабанде, задержаны также в Канаде, Израиле и многих других странах.

"В операции участвовали полицейские, таможенники, пограничники, а также агентства по защите природы, диких животных и лесного хозяйства из 92 стран мира. Результатом стала конфискация товаров, сумма которых составила несколько миллионов долларов", - отмечается в заявлении.

Так, Интерпол конфисковал 43 тонны мяса диких животных, в том числе - медведей, слонов, крокодилов, китов и зебр. Помимо этого, в организации заявили о конфискации 1,3 тонны слоновой кости, а также 869 крокодилов, почти 10 тыс. черепах и 10 тыс. змей, 48 обезьян и 14 "больших кошек" - тигров, львов, леопардов и ягуаров.

"Результаты операции будут проанализированы, чтобы сделать необходимые выводы и в дальнейшем учитывать их при принятии мер на национальном, региональном и международном уровне", - отмечается в заявлении Интерпола.

К документу прилагается список из стран, которые приняли участие в операции. В частности, в перечне находится Россия, Белоруссия, Украина, США, многие страны Евросоюза, а также государства Африки и Южной Америки.