Виктор Коронелли освобожден от должности посла РФ в Аргентине и назначен послом РФ в Мексике

Президент РФ Владимир Путин сменил послов России в Аргентине и в Мексике.

"Освободить Виктора Коронелли от обязанностей посла Российской Федерации в Аргентинской Республике", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Дмитрия Феоктистова.

В свою очередь, В.Коронелли назначен послом Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах.

При этом прежний посол РФ в Мексиканских Соединенных Штатах и Белизе по совместительству Эдуард Малаян еще одним указом президента РФ освобожден от этих обязанностей.