Виктор Коронелли освобожден от должности посла РФ в Аргентине и назначен послом РФ в Мексике

Президент РФ Владимир Путин сменил послов России в Аргентине и в Мексике.
"Освободить Виктора Коронелли от обязанностей посла Российской Федерации в Аргентинской Республике", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом глава государства назначил на эту должность Дмитрия Феоктистова.
В свою очередь, В.Коронелли назначен послом Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах.
При этом прежний посол РФ в Мексиканских Соединенных Штатах и Белизе по совместительству Эдуард Малаян еще одним указом президента РФ освобожден от этих обязанностей.
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