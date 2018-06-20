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СНГ 20.06.2018 18:33

Виктор Коронелли освобожден от должности посла РФ в Аргентине и назначен послом РФ в Мексике

Президент РФ Владимир Путин сменил послов России в Аргентине и в Мексике.

"Освободить Виктора Коронелли от обязанностей посла Российской Федерации в Аргентинской Республике", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Дмитрия Феоктистова.

В свою очередь, В.Коронелли назначен послом Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах.

При этом прежний посол РФ в Мексиканских Соединенных Штатах и Белизе по совместительству Эдуард Малаян еще одним указом президента РФ освобожден от этих обязанностей.

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Тэги: РОССИЯ, АРГЕНТИНА, МЕКСИКА, ПОСЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]