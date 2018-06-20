Армения погасит российский кредит на модернизацию АЭС за счет тарифа на произведенную электроэнергию

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении утвердила проект программы погашения российского экспортного госкредита по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС (ААЭС).

Как сообщает пресс-служба комиссии, на заседании КРОУ в среду было принято решение, что возвращение кредита, предоставленного в рамках инвестиционной программы, направленной на реализацию программы "Продление срока эксплуатации второго энергоблока ААЭС", будет обеспечено путем расчета тарифа на производство электроэнергии, обслуживания и включения расходов по погашению.

Россия и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС, а в феврале 2015 года - о предоставлении Еревану экспортного госкредита на финансирование работ по продлению в объеме $270 млн и гранта на $30 млн.

Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Энергоблок N1 остановлен с 1989 года. В августе 2017 года правительство Армении утвердило решение о выводе этого блока из эксплуатации.

Энергоблок N2 мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в Армении электроэнергии. Согласно решению правительства республики, в 2015 году были начаты работы по продлению срока службы второго энергоблока.