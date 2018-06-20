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ТЭК 20.06.2018 17:11

Азербайджан в январе-мае сократил экспорт задекларированных объемов газа на 11,5%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-май 2018 года составил 2 млрд 742 млн 787,93 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК)

«В январе-мае 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 2 млрд 742 млн 787,93 тыс. кубометров на сумму $498 млн 842,45 тыс.», -отметили в комитете.

В январе–мае 2017 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 3 млн 97 млн 742,36 тыс. кубометров на $515 млн 144,36 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт газа сократился в количественном выражении на 11,5%, в денежном выражении – на 3,2%.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]