Азербайджан в январе-мае сократил экспорт задекларированных объемов газа на 11,5%

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-май 2018 года составил 2 млрд 742 млн 787,93 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК)

«В январе-мае 2018 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 2 млрд 742 млн 787,93 тыс. кубометров на сумму $498 млн 842,45 тыс.», -отметили в комитете.

В январе–мае 2017 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил 3 млн 97 млн 742,36 тыс. кубометров на $515 млн 144,36 тыс. Таким образом, за отчетный период 2018 года экспорт газа сократился в количественном выражении на 11,5%, в денежном выражении – на 3,2%.

Н.Аббасова