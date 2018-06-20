Палата общин рассмотрит вопрос о предоставлении парламенту Великобритании большего контроля в рамках Brexit

Палата общин в среду приступает к обсуждению поправки, которая предполагает предоставление парламенту большего контроля над процессом выхода Великобритании из ЕС, сообщают местные СМИ.
Принятие поправки может обязать правительство страны получить одобрение законодательного органа прежде, чем оно заключит финальное соглашение с Брюсселем относительно условий выхода из ЕС.
Ранее на этой неделе Палата лордов выступила за предоставление права парламенту налагать вето на итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. За него проголосовали 354 парламентариев, против - 235. После этого поправка была направлена на рассмотрение в Палату общин.
Накануне представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что правительство выступает против этой инициативы, поскольку она "может подорвать способность ведения переговоров таким образом, чтобы заключить наилучшую сделку для Великобритании".
Между тем, британские СМИ отмечают, что рассмотрение этой поправки в палате общин имеет особое значение, так как в Великобритании даже среди ярых сторонников выхода из ЕС до сих пор существуют широкие разногласия относительно того, каким должно быть итоговое соглашение с Брюсселем. В частности, в последние месяцы по этому вопросу возникали разногласия между Т.Мэй и главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
При этом, как отмечают британские СМИ, пока нет ясности насчет того, сумеет ли правительство заручиться достаточной поддержкой в парламенте, чтобы не допустить одобрения данного предложения.
Процесс Brexit был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года. Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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