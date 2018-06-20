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Дальнее зарубежье 20.06.2018 19:14

Трамп вновь назвал иммиграционное законодательство США худшим в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что открытие границ США для нелегалов означало бы рост преступности в стране, и выступил за ужесточение законов в сфере иммиграции.

"В фейковых новостях не говорят о безопасности нашей страны, когда речь заходит о нелегальной иммиграции", - написал Д.Трамп в среду в своем "Твиттере".

"Наше иммиграционное законодательство самое слабое, оно хуже, чем где-либо в мире. Демократы сделают все, чтобы это не менялось, и будут чинить препятствия (на пути изменений законодательства в сфере иммиграции - ИФ). Они хотят открыть границы США, что означает рост преступности", - отметил он.

Ранее в июне президент США раскритиковал состояние миграционной политики в Европе - на фоне споров в Германии о проблемах иммиграции. По мнению Д.Трампа, позиция германских властей в иммиграционной сфере наносит ущерб стране и подобный подход не подходит для США.

"Мы не хотим, чтобы происходящее с миграцией в Европе, случилось у нас!" - заявил американский президент.

При этом Д.Трамп добавил, что не хочет, чтобы США превратились в лагерь для иммигрантов.

В ходе предвыборной кампании Д.Трамп не раз заявлял о намерении возвести стену на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции. Он называл строительство стены "вопросом национальной безопасности". Помимо этого, демократы и республиканцы пока не могут найти общий подход к решению вопроса о разделении семей иммигрантов.

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Тэги: США, ТРАМП, ИММИГРАЦИЯ, ЗАКОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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