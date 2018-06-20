Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт в РФ в 1,2 раза - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-мая 2018 года составил $919 млн 285,08 тыс., что в 1,3 раза больше аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,19% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период.
"В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $250 млн 143,14 тыс., что в 1,24 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,39% азербайджанского экспорта за январь-май 2018 года", - отметили в ГТК.
Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-мае составил $669 млн 141,94 тыс., что в 1,23 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,4%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-май текущего года составило $418 млн 998,8 тыс.
Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана
Глава МИД Азербайджана в Минске примет участие в неформальной встрече в рамках Восточного партнерства
Азербайджан принял на вооружение американские вертолеты Bell-412, они будут продемонстрированы на параде 26 июня - источник
Президент Алиев выделил 5,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Роналду возглавил список бомбардиров на ЧМ-2018, свой четвертый мяч он забил сборной Марокко
Pizza Hut планирует отказаться от антибиотиков в курице с 2022 года
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным основаниям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании
Путин просит Медведева вместе с губернаторами устранить недостатки в организации летнего отдыха, выявленные МЧС
Порошенко нарушил закон, назначив экс-губернатора Жебривского аудитором НАБУ, утверждают в антикоррупционном комитете Рады
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell была награждена за рекордное количество ответов на обращения в социальных сетях
Nar наградит абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах
Дом-музей Абдуллы Шаига и Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова обсудили перспективы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений