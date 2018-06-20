Азербайджан увеличил в январе-мае экспорт в РФ в 1,2 раза - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-мая 2018 года составил $919 млн 285,08 тыс., что в 1,3 раза больше аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете Азербайджана (ГТК).

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,19% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период.

"В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $250 млн 143,14 тыс., что в 1,24 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,39% азербайджанского экспорта за январь-май 2018 года", - отметили в ГТК.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-мае составил $669 млн 141,94 тыс., что в 1,23 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,4%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-май текущего года составило $418 млн 998,8 тыс.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков