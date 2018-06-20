Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Яглан считает, что осуждённый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.
"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал И.Ягданд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Т.Ягланд.
В свою очередь Т.Москалькова заявила, что О.Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании, хотя генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и высказался за такой шаг со стороны российских властей.
"Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании О.Сенцова - ИФ)", - сказала Т.Москалькова журналистам в среду после встречи с Т.Ягландом.
"Лично ко мне он (О.Сенцов - ИФ) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.
О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в среду, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению О.Сенцова и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ.
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