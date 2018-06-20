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СНГ 20.06.2018 19:45

Порошенко нарушил закон, назначив экс-губернатора Жебривского аудитором НАБУ, утверждают в антикоррупционном комитете Рады

Назначение бывшего главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) является нарушением закона со стороны президента Украины, заявляет внефракционный народный депутат, член антикоррупционного комитета Верховной Рады Виктор Чумак.

"Павел Жебривский не имеет опыта работы в международных организациях, связанных с противодействием коррупции. Он также не работал в органах досудебного следствия, дознания, прокуратуры и прочих, что прямо предусмотрено ст.26 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро", - цитирует нардепа его пресс-служба в среду.

"Таким образом это назначение не просто выходит за рамки закона, но является противозаконным", - добавил он.

Политик считает, что назначение П.Жебривского аудитором НАБУ ставит под сомнение легитимность всей аудиторской деятельности.

Он также считает, что антикоррупционной комитет мог бы предложить президенту отменить свой указ о назначении П.Жебривского аудитором и назначить другого человека.

19 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ об определении П.Жебривского в состав комиссии по внешнему контролю по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАБУ.

13 июня президент подписал указ об увольнении П.Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

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Тэги: УКРАИНА, НАБУ, ЖЕБРИВСКИЙ, НАРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]