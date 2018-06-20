Путин просит Медведева вместе с губернаторами устранить недостатки в организации летнего отдыха, выявленные МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту о неудовлетворительном состоянии с точки зрения пожарной безопасности значительного числа учреждений для детского загородного отдыха, Владимир Путин потребовал быстро решить эти вопросы с губернаторами.
На совещании президента с членами правительства Е.Зиничев отметил, что "часть загородных учреждений детского отдыха имеет низкую пожарную устойчивость - большинство знаний выполнены из деревянных конструкций и требуют капитального ремонта и реконструкции".
Кроме того, по его словам, ряд детских корпусов не могут использоваться для заселения детей из-за отсутствия вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны: требуется замена устаревших систем оповещения. Также, отметил глава МЧС, не все водоисточники обеспечены специальными пирсами для забора воды пожарной техникой.
В связи с этим Е.Зиничев предложил заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ "принять безотлагательные меры по устранению имеющихся недостатков и обеспечить эффективных контроль за деятельностью детских оздоровительных лагерей".
"Так и сделайте", - подчеркнул В.Путин. Он попросил председателя правительства Дмитрия Медведева "дополнительно проработать эти вопросы с губернаторами".
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