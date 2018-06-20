Президент Алиев выделил 5,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе.

Средства на строительство автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки(5км)-Келбанд-Гирк будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков