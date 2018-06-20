Министр нефти Омана: мы обсуждаем не увеличение добычи, а уменьшение сокращения добычи

Страны ОПЕК+ обсуждают уменьшение квот по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

"Мы хотим достичь консенсуса, и я уверен, что мы его достигнем. Мы хотим заняться вопросом превышения обязательств по сокращению нефтедобычи. У нас есть обязательства по снижению на 1,8 млн б/с, они истекают в ноябре, и мы хотим держать их, но это все вопрос обсуждения завтра - как мы можем покрыть цифры по превышению (сокращений - ИФ)", - сказал он.

Министр подчеркнул, что речь идет не об увеличении добычи, а о снижении ограничений. "Это не одно и то же", - подчеркнул он.