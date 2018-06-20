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Оборона 20.06.2018 19:12

Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана

Представители ВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«На торжествах примут участие около 100 военнослужащих ВС Турции», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВС, ПАРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]