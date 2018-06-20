Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана

Представители ВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«На торжествах примут участие около 100 военнослужащих ВС Турции», - говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков