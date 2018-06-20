Ирану не нужно присоединяться к международной конвенции FATF, стоит разработать собственный закон - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что у страны "нет необходимости" присоединяться к международной конвенции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), сообщает в среду агентство ИРНА.

"Если независимая страна, например, Иран, не примет так называемую международную конвенцию, они (крупные державы - ИФ) говорят: 150 стран уже приняли её, как вы можете отказаться", - сказал он на встрече с депутатами меджлиса.

По его мнению, "международные договорённости и конвенции сначала разрабатываются в аналитических центрах крупных держав для удовлетворения их интересов, а затем приобретают международный характер путём присоединения к ним стран, которые являются их союзниками, последователями или запуганным ими".

При этом верховный лидер призвал парламент Ирана разработать свой собственный законопроект по этому вопросу.