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Дальнее зарубежье 20.06.2018 21:23

Ирану не нужно присоединяться к международной конвенции FATF, стоит разработать собственный закон - Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что у страны "нет необходимости" присоединяться к международной конвенции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), сообщает в среду агентство ИРНА.

"Если независимая страна, например, Иран, не примет так называемую международную конвенцию, они (крупные державы - ИФ) говорят: 150 стран уже приняли её, как вы можете отказаться", - сказал он на встрече с депутатами меджлиса.

По его мнению, "международные договорённости и конвенции сначала разрабатываются в аналитических центрах крупных держав для удовлетворения их интересов, а затем приобретают международный характер путём присоединения к ним стран, которые являются их союзниками, последователями или запуганным ими".

При этом верховный лидер призвал парламент Ирана разработать свой собственный законопроект по этому вопросу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, ДОГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]