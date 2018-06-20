Экс-премьеру Киргизии Сатыбалдиеву предъявлены обвинения, он арестован до конца следствия - ГКНБ

Бывшему премьер-министру Киргизии Жанторо Сатыбалдиеву предъявлены обвинения в соучастии в преступлении и в коррупции, он останется под стражей до конца следствия, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Собеседник агентства отметил, что обвинения Ж.Сатыбалдиеву предъявлены в рамках уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

"20 июня ГКНБ бывшему премьер-министру Ж.Сатыбалдиеву предъявлено обвинение по статьям "Соучастие в преступлении", "Коррупция" УК Киргизии при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека" и Первомайским районным судом Бишкека ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца следствия", - сказал представитель пресс-службы.

Ж.Сатыбалдиев стал вторым бывшим премьер-министром Киргизии, задержанным по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, которая проводилась китайской компанией TBEA на средства китайского кредита в размере $386 млн.

Ж.Сатыбалдиев занимал пост премьера с сентября 2011 по март 2014 года, именно в этот период было заключено соглашение с китайской компанией.

Парламент Киргизии заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников бывший премьер Сапар Исаков, задержанный 5 июня. Спустя несколько дней был задержан бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Уголовное дело о коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после январской аварии, в результате чего в течение нескольких дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии.