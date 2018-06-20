Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9671 RUR   0.0267 GBR   2.2371 TRY   0.3577

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.07 Brent   75.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 30° Завтра 19° 31° 23 Июн 21° 32° 24 Июн 21° 32°

СНГ 20.06.2018 21:03

Экс-премьеру Киргизии Сатыбалдиеву предъявлены обвинения, он арестован до конца следствия - ГКНБ

Бывшему премьер-министру Киргизии Жанторо Сатыбалдиеву предъявлены обвинения в соучастии в преступлении и в коррупции, он останется под стражей до конца следствия, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Собеседник агентства отметил, что обвинения Ж.Сатыбалдиеву предъявлены в рамках уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

"20 июня ГКНБ бывшему премьер-министру Ж.Сатыбалдиеву предъявлено обвинение по статьям "Соучастие в преступлении", "Коррупция" УК Киргизии при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкека" и Первомайским районным судом Бишкека ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца следствия", - сказал представитель пресс-службы.

Ж.Сатыбалдиев стал вторым бывшим премьер-министром Киргизии, задержанным по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, которая проводилась китайской компанией TBEA на средства китайского кредита в размере $386 млн.

Ж.Сатыбалдиев занимал пост премьера с сентября 2011 по март 2014 года, именно в этот период было заключено соглашение с китайской компанией.

Парламент Киргизии заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников бывший премьер Сапар Исаков, задержанный 5 июня. Спустя несколько дней был задержан бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Уголовное дело о коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после январской аварии, в результате чего в течение нескольких дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЯ, АРЕСТ


Похожие новости


В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев Экс-премьер Киргизии обвинен в коррупции, с него взята подписка о невыезде - Госкомитет нацбезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]