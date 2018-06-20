Решение ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки будет базироваться на фундаментальных факторах - Фалих

Решение участников соглашения ОПЕК + о дальнейшей судьбе сделки будет базироваться на фундаментальных макроэкономических процессах, несмотря на сильное давление политических факторов, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я вам солгу, если скажу, что нет политических сил. Нефть всегда была под политическим влиянием. Но я думаю, что любое решение, которое мы примем, будет основано на фундаментальных факторах, мы будем смотреть на спрос и предложение, запасы, будем смотреть на правильные метрики", - сказал он.

По словам Х. аль-Фалиха, все министры стран ОПЕК уверены в том, что настало время менять курс.

"Мы решили, что решение нельзя принимать на основе одной метрики, мы посмотрим на другие метрики, как форвардные кривые спроса, и я уверен, что разум возобладает, и мы сделаем правильные вещи", - подчеркнул Х. аль-Фалих.