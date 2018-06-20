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ТЭК 20.06.2018 20:45

Решение ОПЕК+ о дальнейшей судьбе сделки будет базироваться на фундаментальных факторах - Фалих

Решение участников соглашения ОПЕК + о дальнейшей судьбе сделки будет базироваться на фундаментальных макроэкономических процессах, несмотря на сильное давление политических факторов, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я вам солгу, если скажу, что нет политических сил. Нефть всегда была под политическим влиянием. Но я думаю, что любое решение, которое мы примем, будет основано на фундаментальных факторах, мы будем смотреть на спрос и предложение, запасы, будем смотреть на правильные метрики", - сказал он.

По словам Х. аль-Фалиха, все министры стран ОПЕК уверены в том, что настало время менять курс.

"Мы решили, что решение нельзя принимать на основе одной метрики, мы посмотрим на другие метрики, как форвардные кривые спроса, и я уверен, что разум возобладает, и мы сделаем правильные вещи", - подчеркнул Х. аль-Фалих.

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Тэги: ОПЕК, РЕШЕНИЕ, ФАКТОРЫ, РАСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]