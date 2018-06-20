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Регион 20.06.2018 21:42

Парламент Грузии выразил доверие временному правительству

Парламент Грузии в среду на внеочередном заседании вынес вотум доверия временному правительству, возглавляемому новым премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Временное правительство, состоящее из исполняющих обязанностей действующих министров, просуществует три недели, до представления М.Бахтадзе в парламент структурных изменений в Кабинете министров. Лишь после утверждения этих изменений премьер представит парламенту новый состав правительства, которое еще раз должно пройти в парламенте процедуру получения вотума доверия.

Представители парламентской оппозиции, не принявшие участия в сегодняшнем голосовании, назвали фикцией объявление доверия временному правительству.

"Совершенно очевидно, что ни прежний и ни новый премьер ничего не решают. Все решает лишь один человек - Бидзина Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ). Именно он назначает премьеров и министров, а так называемое объявление вотума доверия - фикция", - заявил представитель парламентской оппозиции Роман Гоциридзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]