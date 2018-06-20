Парламент Грузии выразил доверие временному правительству

Парламент Грузии в среду на внеочередном заседании вынес вотум доверия временному правительству, возглавляемому новым премьер-министром Мамукой Бахтадзе.
Временное правительство, состоящее из исполняющих обязанностей действующих министров, просуществует три недели, до представления М.Бахтадзе в парламент структурных изменений в Кабинете министров. Лишь после утверждения этих изменений премьер представит парламенту новый состав правительства, которое еще раз должно пройти в парламенте процедуру получения вотума доверия.
Представители парламентской оппозиции, не принявшие участия в сегодняшнем голосовании, назвали фикцией объявление доверия временному правительству.
"Совершенно очевидно, что ни прежний и ни новый премьер ничего не решают. Все решает лишь один человек - Бидзина Иванишвили (председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ). Именно он назначает премьеров и министров, а так называемое объявление вотума доверия - фикция", - заявил представитель парламентской оппозиции Роман Гоциридзе.
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