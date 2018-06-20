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Это интересно 20.06.2018 21:42

На аукционе в Париже не нашлось покупателя на рукопись Моцарта стоимостью $578 тыс

На аукционе в Париже в среду была выставлена подлинная рукопись композитора Вольфганга Амадея Моцарта одной из композиций из оперы "Женитьба Фигаро", сообщают западные СМИ.

Отмечается, что на четырехстраничную рукопись, оцененную экспертами в $578 тыс., покупателей не нашлось.

Рукопись была вставлена на торги в связи с масштабной распродажей коллекции, собранной рухнувшим инвестфондом Aristophil, который со скандалом закрылся три года назад, лишив своих инвесторов в общей сложности почти $1 млрд.

Среди других элементов коллекции в среду на торги была выставлена рукопись композитора Роберта Шумана "Сцены из "Фауста" Гете". Рукопись была продана за 650 тыс. евро.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АУКЦИОН, РУКОПИСЬ, МОЦАРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]