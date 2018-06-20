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Регион 20.06.2018 21:47

Назарбаев вряд ли будет баллотироваться в президенты в 2020 году - спикер сената Казахстана

Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что действующий глава Казахстана Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в президентской гонке в 2020 году.

"Честно говоря, я не думаю, что президент Назарбаев будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году, потому что он очень мудрый человек, абсолютно рационален, и я думаю, что в 2020 у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева", - сказал К.Токаев в эфире программы Би-би-си, опубликованной на сайте телерадиовещательной организации.

К.Токаев добавил, что это его "личное мнение".

"Это мое личное мнение. (...) Конечно, это его право, будет ли он баллотироваться или нет, но мне нужно чётко пояснить, что я не верю, что он будет участвовать", - отметил спикер верхней палаты парламента Казахстана.

На вопрос ведущего К.Токаеву будет ли он сам принимать участие в предстоящих президентских выборах, спикер ответил: "Нет, я бы так не сказал".

Кроме того, по мнению председателя сената, "даже если президент Назарбаев не станет президентом этой страны (после 2020 года - ИФ-К), он будет иметь огромное влияние на политику, будь то внешняя политика или внутренняя".

В Казахстане согласно Конституции в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента страны, а также его смерти полномочия президента Республики на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства. На внеочередных выборах 26 апреля 2015 года он набрал 97,75% голосов избирателей. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. 6 июля Н.Назарбаев отметит 78-летие.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ВЫБОРЫ


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