Для Казахстана лучше, чтобы Назарбаев баллотировался в президенты в 2020г, считает глава Мининформации

Все казахстанцы только выиграют, если действующий президент страны Нурсултан Назарбаев примет участие в выборах в 2020 году, считает министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.
"Мое мнение человека, который достаточно долгое время проработал непосредственно с президентом и, учитывая тот колоссальный опыт главы государства, который он имеет и в политике, и в экономике, и в международных делах и, учитывая его международный авторитет, я уверен, что Казахстан только выиграет от того, если глава государства будет принимать участие в 2020 году", - сказал Д.Абаев журналистам в четверг.
Накануне спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эфире программы ВВС высказал мнение о том, что действующий президент страны Н.Назарбаев вряд ли будет баллотироваться на выборах в 2020 году.
"Честно говоря, я не думаю, что президент Назарбаев будет баллотироваться на выборах президента в 2020 году, потому что он очень мудрый человек, абсолютно рационален, и я думаю, что в 2020 у нас будут президентские выборы с другими кандидатами, за исключением президента Назарбаева", - сказал К.Токаев.
Он добавил, что это его "личное мнение".
Первый президент Казахстана Н.Назарбаев с 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - 26 апреля 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. 6 июля Н.Назарбаев отметит 78-летие.
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