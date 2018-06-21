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Дальнее зарубежье 21.06.2018 11:33

Советник Трампа по нацбезопасности на будущей неделе может прибыть в РФ для подготовки российско-американского саммита

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как ожидается, посетит на следующей неделе Москву в рамках подготовки встречи президентов США и России, сообщили в четверг "Интерфаксу" информированные источники в Вашингтоне.

"Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита", - сказали собеседники агентства.

Ранее ряд зарубежных СМИ предположили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине следующего месяца - после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля - в одной из европейских столиц. По сообщениям ряда СМИ, в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 июня, что никакой ясности по встрече В.Путина с Д.Трампом пока по-прежнему нет.

В ходе общения с журналистами его спросили, есть уже какая-то ясность по этой встрече.

"Нет. Как только будет понятно, мы сообщим", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, США, БОЛТОН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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