Советник Трампа по нацбезопасности на будущей неделе может прибыть в РФ для подготовки российско-американского саммита

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как ожидается, посетит на следующей неделе Москву в рамках подготовки встречи президентов США и России, сообщили в четверг "Интерфаксу" информированные источники в Вашингтоне.
"Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита", - сказали собеседники агентства.
Ранее ряд зарубежных СМИ предположили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине следующего месяца - после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля - в одной из европейских столиц. По сообщениям ряда СМИ, в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 июня, что никакой ясности по встрече В.Путина с Д.Трампом пока по-прежнему нет.
В ходе общения с журналистами его спросили, есть уже какая-то ясность по этой встрече.
"Нет. Как только будет понятно, мы сообщим", - сказал Д.Песков.
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