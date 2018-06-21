Китай планирует начать смягчение санкций в отношении КНДР - СМИ Южной Кореи

Южнокорейские СМИ, ссылаясь на источники в Китае, сообщают, что Пекин, по итогам визитов в КНР северокорейского лидера Ким Чен Ына намерен в одностороннем порядке начать смягчение санкций против КНДР и активизировать развитие экономических связей с Северной Кореей
В первую очередь, сообщают источники, этот процесс должен начаться с туристического обмена и расширения географии воздушного сообщения между двумя станами.
Так, власти китайской центральной провинции Шэньси намерены установить прямое воздушное сообщение между провинциальной столицей городом Сианем и Пхеньяном. Кроме того, флагман гражданской авиации Северной Кореи авиакомпания Air Koryo планирует начать прямые полеты в китайские города Пекин, Шэньян, Шанхай и Чэнду, отмечают источники.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе второй в рамках двухдневного визита в Пекин встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил вопросы укрепления "стратегического и тактического" сотрудничества, сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Высшие руководители КНДР и Китая со всей серьезностью обменялись мнениями по нынешней ситуации и срочным международным проблемам, обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического и тактического сотрудничества между двумя партиями и двумя государствами в новой обстановке", - пишет ЦТАК.
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