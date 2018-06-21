Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9658 RUR   0.0267 GBR   2.2363 TRY   0.3578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.22 Brent   74.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 19° 31° 23 Июн 21° 33° 24 Июн 22° 34°

Дальнее зарубежье 21.06.2018 11:45

Китай планирует начать смягчение санкций в отношении КНДР - СМИ Южной Кореи

Южнокорейские СМИ, ссылаясь на источники в Китае, сообщают, что Пекин, по итогам визитов в КНР северокорейского лидера Ким Чен Ына намерен в одностороннем порядке начать смягчение санкций против КНДР и активизировать развитие экономических связей с Северной Кореей

В первую очередь, сообщают источники, этот процесс должен начаться с туристического обмена и расширения географии воздушного сообщения между двумя станами.

Так, власти китайской центральной провинции Шэньси намерены установить прямое воздушное сообщение между провинциальной столицей городом Сианем и Пхеньяном. Кроме того, флагман гражданской авиации Северной Кореи авиакомпания Air Koryo планирует начать прямые полеты в китайские города Пекин, Шэньян, Шанхай и Чэнду, отмечают источники.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе второй в рамках двухдневного визита в Пекин встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил вопросы укрепления "стратегического и тактического" сотрудничества, сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высшие руководители КНДР и Китая со всей серьезностью обменялись мнениями по нынешней ситуации и срочным международным проблемам, обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического и тактического сотрудничества между двумя партиями и двумя государствами в новой обстановке", - пишет ЦТАК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КИТАЙ, КНДР, САНКЦИИ


Похожие новости


Пекин поддерживает заключение мирного договора между двумя Кореями - глава МИД КНР В Сеуле проверяют сообщения о прибытии Ким Чен Ына в Китай Южнокорейский президент надеется на начало "новой эры" в отношениях с Китаем Высокопоставленные дипломаты Южной Кореи и Китая обсудят проблему КНДР - МИД Южной Кореи Си Цзиньпин призвал нового президента Южной Кореи внимательно относиться к озабоченностям Китая Главы МИД Южной Кореи, КНР и Японии встретятся в субботу в Сеуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]