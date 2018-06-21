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Дальнее зарубежье 21.06.2018 12:00

Глава Пентагона заявляет, что не в курсе шагов КНДР по денуклеаризации

Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что пока ему ничего неизвестно о мерах, предпринятых Северной Кореей для денуклеаризации, сообщает издание "Хилл".

"Я не в курсе", - сказал Дж.Мэттис, отвечая на вопрос, существуют ли признаки того, что КНДР начала процесс денуклеаризации.

"Детальные переговоры еще не начались. Я бы не ожидал этого (начала денуклеаризации - ИФ) в этот момент", - добавил плава Пентагона.

На прошлой неделе прошел исторический саммит лидеров США и КНДР. На нем Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, договорившись "работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова".

В совместном заявлении двух лидеров не обозначены конкретные шаги и время, за которое может пройти денуклеаризация.

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Тэги: США, КНДР, ПЕНТАГОН, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]