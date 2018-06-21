Daimler предупредил об ожидаемом снижении продаж из-за последствий торгового спора США и КНР

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG стал жертвой обострившегося торгового спора между США и КНР: он предупредил о потенциальном снижении продаж в 2018 году в результате планируемого Китаем введения дополнительных пошлин на американские автомобили.
На прошлой неделе Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, сельхозпродукции и других товаров из США.
В пресс-релизе Daimler отмечается, что решающим фактором для оценки потенциала прибыли автоконцерна в текущем году является необходимость принимать во внимание вероятное снижение продаж внедорожников Mercedes-Benz, а также повышение расходов этого подразделения в результате готовящегося повышения Китаем пошлин на импорт американских автомобилей.
Расходы, которые возрастут в связи с этим, автопроизводитель не сможет полностью переложить на покупателей, отмечают в Daimler.
Негативные последствия повышения Китаем пошлин на импорт американских автомобилей также не могут быть в полной мере нивелированы за счет перенаправления производимых в США машин на другие рынки, отмечают в Daimler.
Еще один важный фактор, который, как ожидается, отрицательно скажется на прибыли Daimler во второй половине текущего года - это внедрение в Европе новых стандартов автомобильных выбросов - WLTP, говорится в пресс-релизе автоконцерна.
Негативное влияние на показатели подразделения Mercedes-Benz Vans, выпускающего фургоны, окажет продолжающийся отзыв дизельных автомобилей, подразделения по выпуску автобусов Daimler Buses - сокращение спроса в Латинской Америке.
В результате Daimler ожидает, что EBIT подразделения пассажирских автомобилей Mercedes-Benz Cars в 2018 году будет чуть ниже, чем годом ранее, Mercedes-Benz Vans - существенно ниже уровня предыдущего года, Daimler Buses - примерно на уровне 2017 года, а Daimler Group в целом - чуть ниже, чем в прошлом году.
Немецкие автопроизводители - Daimler, BMW и Volkswagen - управляют четырьмя производственными предприятиями в США, где работает порядка 36,5 тыс. американцев, сообщает Dow Jones.
В прошлом году автоконцерны произвели на этих предприятиях 804,2 тыс. машин, из которых менее половины были проданы в США. Оставшаяся часть была экспортирована в Канаду, Мексику, Европу, Китай и на другие рынки.
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