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ТЭК 21.06.2018 11:39

Ливия будет присутствовать на министерском комитете по мониторингу ОПЕК+

Ливия примет участие в намеченном на четверг заседании министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, сообщил журналистам председатель совета директоров ливийской нефтегазовой компании NOC Мустафа Саналла.

Ранее сообщалось, что на заседание также приглашены и будут присутствовать представители Ирана и Ирака, которые, как сообщалось ранее, будут голосовать против увеличения нефтедобычи.

Ливия и Нигерия не участвуют в сделке ОПЕК+, хотя и обещали картелю не увеличивать добычу выше 1 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно в 2018 году.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.

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Тэги: ЛИВИЯ, ОПЕК, КОМИТЕТ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]