Ливия будет присутствовать на министерском комитете по мониторингу ОПЕК+

Ливия примет участие в намеченном на четверг заседании министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, сообщил журналистам председатель совета директоров ливийской нефтегазовой компании NOC Мустафа Саналла.
Ранее сообщалось, что на заседание также приглашены и будут присутствовать представители Ирана и Ирака, которые, как сообщалось ранее, будут голосовать против увеличения нефтедобычи.
Ливия и Нигерия не участвуют в сделке ОПЕК+, хотя и обещали картелю не увеличивать добычу выше 1 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно в 2018 году.
Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.
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