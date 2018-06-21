Ливия будет присутствовать на министерском комитете по мониторингу ОПЕК+

Ливия примет участие в намеченном на четверг заседании министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, сообщил журналистам председатель совета директоров ливийской нефтегазовой компании NOC Мустафа Саналла.

Ранее сообщалось, что на заседание также приглашены и будут присутствовать представители Ирана и Ирака, которые, как сообщалось ранее, будут голосовать против увеличения нефтедобычи.

Ливия и Нигерия не участвуют в сделке ОПЕК+, хотя и обещали картелю не увеличивать добычу выше 1 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно в 2018 году.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.