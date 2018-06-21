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Это интересно 21.06.2018 11:48

Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд

Экспорт часов из Швейцарии в мае 2018 года вырос по итогам 13-го месяца подряд благодаря высокому спросу в Гонконге и США, являющихся крупнейшими рынками для отрасли.

Статданные также указали на продолжающееся повышение спроса на часы низшего ценового сегмента, в котором ранее отмечался спад из-за появления конкурирующих устройств, включая Apple Watch.

Объем экспорта швейцарских часов в мае увеличился на 5,3% - до 1,8 млрд швейцарских франков ($1,8 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Поставки часов стоимостью ниже 200 франков выросли на 8,1% после повышения на 7,9% в апреле.

Экспорт швейцарских часов в Гонконг в мае увеличился на 5,6% в годовом выражении - до 1,703 млрд франков, в США - на 9,8%, до 187,5 млн франков.

Поставки в Китай выросли на 5,8%, в Японию - на 5,5%, во Францию - на 8,8%, в Италию - упали на 21,2%.

В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные. В апреле, согласно пересмотренным данным, рост составил 0,4%.

Импорт увеличился в мае на 3,1% после снижения на 0,4% в апреле.

Профицит торгового баланса страны в прошлом месяце составил 2,76 млрд франков по сравнению с 2,24 млрд франков месяцем ранее.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ВНЕШТОРГ, ЧАСЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]