Экспорт часов из Швейцарии в мае вырос по итогам 13-го месяца подряд

Экспорт часов из Швейцарии в мае 2018 года вырос по итогам 13-го месяца подряд благодаря высокому спросу в Гонконге и США, являющихся крупнейшими рынками для отрасли.
Статданные также указали на продолжающееся повышение спроса на часы низшего ценового сегмента, в котором ранее отмечался спад из-за появления конкурирующих устройств, включая Apple Watch.
Объем экспорта швейцарских часов в мае увеличился на 5,3% - до 1,8 млрд швейцарских франков ($1,8 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.
Поставки часов стоимостью ниже 200 франков выросли на 8,1% после повышения на 7,9% в апреле.
Экспорт швейцарских часов в Гонконг в мае увеличился на 5,6% в годовом выражении - до 1,703 млрд франков, в США - на 9,8%, до 187,5 млн франков.
Поставки в Китай выросли на 5,8%, в Японию - на 5,5%, во Францию - на 8,8%, в Италию - упали на 21,2%.
В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные. В апреле, согласно пересмотренным данным, рост составил 0,4%.
Импорт увеличился в мае на 3,1% после снижения на 0,4% в апреле.
Профицит торгового баланса страны в прошлом месяце составил 2,76 млрд франков по сравнению с 2,24 млрд франков месяцем ранее.
Азербайджан активно использует опыт других стран в развитии армии – министр обороны
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана
НФПП готов кредитовать строительство перерабатывающих предприятий на юго-западе Азербайджана
Иран перед встречей ОПЕК смягчил позицию по увеличению нефтедобычи
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Парламентарии Армении и России должны способствовать углублению союзнических отношений двух стран, считают в Ереване
Глава МИД Молдавии отправился в Нью-Йорк, где на пленарном заседании Генассамблеи ООН представит проект резолюции о выводе российских войск из республики
Турция получит американские истребители-бомбардировщики F-35 в 2020 году - глава МИД
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает аккредитивы и гарантии на выгодных условиях.
Орхан Мамедов станет почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку состоялась презентация книги Михаила Мухина «Топливо Победы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений