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Дальнее зарубежье 21.06.2018 12:49

Япония намерена приостановить учения по отработке эвакуации жителей при ракетных ударах

Япония планирует на время отказаться от учений, цель которых - отработка эвакуации населения при ракетном ударе КНДР, передает в четверг агентство "Киодо" со ссылкой на источник в японском правительстве.

По словам источника, подобное решение было принято c учетом улучшения обстановки на Корейском полуострове после саммита США-КНДР.

При этом источник в правительстве подчеркнул, что Япония планировала подобные учения в связи с тем, что в прошлом году Пхеньян осуществил несколько ракетных испытаний. Гражданские учения должны были проводиться до марта 2019 года в девяти префектурах, в том числе в префектурах Нара, Ниигата и Тотиги.

В ноябре прошлого года одна из запущенных КНДР ракет упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев над островом Хоккайдо.

Накануне стало также известно, что Сеул отложил запланированные на конец июня трехдневные военные учения, чтобы сохранить "стимул диалога с КНДР".

О намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня. В администрации южнокорейского президента тогда заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, УЧЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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