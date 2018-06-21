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Бизнес и законодательство 21.06.2018 12:16

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2018г сократился на 9%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-апреле 2018 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9% - до 22,005 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $6 млн 277,5 тыс. (рост на 24,9% по сравнению с январем-апрелем 2017 года)", - отметили в ведомстве.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 107,3 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 6,3%) на сумму $19 млн 6 тыс. (спад на 22,1%).

Кроме этого, за отчетный период на 62,5% - до 60,67 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $10 млн 120,6 тыс. (рост на 66,2%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]